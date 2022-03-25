ماجول يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اليوم الجمعة 25 مارس 2022، بمقر الاتحاد بعثة من صندوق النقد الدولي تتقدمها Taline Koranchelia المديرة المساعدة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، و Chris Geiregat، رئيس بعثة الصندوق بتونس، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.

وتناول الحوار بين الطرفين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي لتونس وسبل تجاوز بلادنا للمصاعب التي تواجهها، بالاعتماد على التوافق حول برامج الإصلاح التي تحتاجها في مختلف القطاعات.

واستعرض ممثلو الاتحاد بالمناسبة رؤية المنظمة ومقترحاتها لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار.

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