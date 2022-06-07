ماجول يلتقي ممثل صندوق النقد الدولي بتونس

اخر تحديث : 07/06/2022

ماجول يلتقي ممثل صندوق النقد الدولي بتونس

استقبل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول صباح اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، مارك جيرار ممثل صندوق النقد الدولي بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد .
وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وكذلك تقدم المحادثات الجارية حاليا بين تونس والصندوق.
كما تطرق الطرفان إلى برامج التعاون القائمة بين تونس والصندوق وكذلك الإصلاحات التي تعمل تونس على إقرارها لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه.


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