ماذا في اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي ؟

انعقد اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي يوم 05 ماي 2022، بإشراف وزير الداخلية « توفيق شرف الدين ».

وقد كان هذا الاجتماع فرصة لتقييم الوضع الأمني العام بالبلاد والمجهودات المسجلة في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى النظر في جملة من المسائل المتعلقة بنشاط مختلف هياكل وزارة الداخلية وخاصة منها الاستعدادات للمرحلة القادمة بما في ذلك:

* الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي وتأمين الرحلات السياحية والزيارة السنوية الخاصة بمعبد الغريبة.

* الاستعدادات الخاصة بتأمين الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2021 -2022.

* تأمين الملاعب الرياضية وسبل التعامل مع أحداث الشغب.

* الاستعداد لموسم الحصاد وتأمين المحصول الزراعي وحماية السدود.

* النظر في وضعية الإقامات التابعة لديوان مساكن الإطارات النشيطة.

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