ماذا في اجتماع المجلس الأعلى للجيوش؟

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي خُصص للتداول بشأن جملة من القضايا المتعلقة بدور القوات المسلحة العسكرية في تأمين الوطن والمواطنين.

وأثنى رئيس الدولة، خلال هذا الاجتماع، على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة العسكرية في كل المجالات في تناغم كامل مع القوات المسلحة الأمنية.

وتناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية والدولية المتسارعة والمتلاحقة حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة التعامل معها بناء على ثوابت السياسة الخارجية التونسية.

كما تطرق الاجتماع إلى الأمن القومي الذي لا يقوم على اعتبارات أمنية بالمعنى الضيق ولكن يشمل كل القطاعات وليس أقلها الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الصحي خاصة في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.

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