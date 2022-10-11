ماذا في لقاء الطبوبي بماجول؟

انعقد صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقاء بين سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتناول اللقاء بالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي بالبلاد ومساهمة المنظمتين في تجاوز تداعيات الأوضاع العالمية على الاقتصاد الوطني والصعوبات التي تعرفها تونس وخاصة المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وإنعاش الاقتصاد ودعم منظومات الإنتاج الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم السيادة الاقتصادية لتونس.

كما أكد الطرفان عزمها تدعيم الحوار الاجتماعي بهدف المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

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