ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بالحبيب الجملي؟

استقبل رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » ظهر اليوم السبت 11 جانفي 2020 بقصر قرطاج، الحبيب الجملي الذي كان تم تكليفه يوم 15 نوفمبر 2019 بتكوين حكومة، وتم التمديد له في هذا التكليف لمدة شهر آخر يوم 12 ديسمبر 2019 بناء على طلب منه.

ولم تحظ الحكومة المقترحة مساء أمس، بعد تقديمها لمجلس نواب الشعب، بثقة الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 89 من الدستور.

وقد تم التطرق في هذا اللقاء إلى مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة وخاصة المدة التي استغرقها وآثار ذلك على الأوضاع في تونس على كافة المستويات.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا، تمسكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور.

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