ماكرون لسعيد: الاستفتاء خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية جمعته برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، الاستفتاء الذي حصل في تونس وأفضى إلى تبني دستور جديد، بأنه « مرحلة مهمة » ، داعيا نظيره للعمل من أجل « حوار تتشارك فيه جميع الأطراف ».

وأعلنت باريس أن « ماكرون ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 جويلية، خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية. وأكد على ضرورة استكمال الإصلاحات في المؤسسات، ضمن إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس ».

وأكد الرئيس الفرنسي أن تونس يُمكن أن « تعتمد على دعم فرنسا » في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض شرط تنفيذ برنامج الإصلاحات.

وقال ماكرون أيضاً إن « فرنسا مُستعدة للعمل مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية للبلاد في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا »، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم مع روسيا.

كلمات البحث :الاستفتاء;انتقال ديمقراطي;سعيد;ماكرون