ماكرون يطلب من وزير الداخلية الفرنسي التوجه إلى تونس لبحث مكافحة الإرهاب

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الداخلية جيرالد دارمانان التوجه الأسبوع الجاري، إلى تونس للقاء نظيره لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس المنقضي في نيس بجنوب فرنسا ويشتبه بأن منفذه تونسي عمره 21 عاما.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي في تصريح صحفي، أن « فرنسا تعيش تهديدا إرهابيا وهي في حالة حرب والهجمات محتملة في أي مكان على أراضيا ، على حد تعبيره ».

وجاء قرار الايلزيه بعد مكالمة هاتفية جرت السبت بين ماكرون ورئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي « أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية » .

من جهته، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم السبت المنقضي، وزيري الداخلية والعدل إلى التعاون « التام » مع السلطات الفرنسية في التحقيق.

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