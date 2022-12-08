ماكغورك يُؤكّد أهمية مشاركة تونس في أعلى مستوى في القمّة الأمريكية الإفريقية بواشنطن

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة النائب المساعد لدى الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي ومنسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك Brett McGurk، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومن الجانب الأمريكي مدير شمال افريقيا بمجلس الأمن القومي Jeremy Berndt ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الأدنى Yael Lempert والقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس Natasha Franceschi

وأعربت رئيسة الحكومة عن رغبة الجانب التونسي في مزيد تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستعرضت بالمناسبة اخر مستجدات الاعداد للاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة وعلى راسها الانتخابات التشريعية واستكمال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جانبه، أكد النائب المساعد لدى الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي ومنسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية مشاركة تونس في اعلى مستوى في القمّة الأمريكية الإفريقية التي ستستضيفها واشنطن في منتصف ديسمبر الجاري ، معتبرا أن هذه القمّة تُعدّ فرصة سانحة لمزيد تدعيم علاقات التعاون الثنائي والثلاثي بين تونس والولايات المتحدة والقارة الافريقية.

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