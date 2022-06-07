مالك الزاهي: الإصلاحات لن تكون على حساب ضعاف الحال والطبقة المتوسطة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال ندوة صحفية لتقديم البرنامج الإصلاحي للحكومة اليوم الثلاثاء 07 جوان 2022، أن الإصلاحات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة، لن تكون على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وبين الوزير بأنّه تمّ إسناد منح تصل إلى 50 ألف دينار وذلك من أجل خلق الثروة إضافة إلى رقمنة خدمات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة، على غرار إحداث المجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية .

وأضاف مالك الزاهي أنّه تمّ تمتيع حوالي 129 ألف طفل من العائلات محدودة الدخل من منحة شهرية تعادل 30 دينار، مشيرا على أن الهدف هو بلوغ 150 ألف طفل.

وأوضح مالك الزاهي أنه تم اعتماد ذلك في إسناد المنح والمساعدات الإجتماعية والتي بلغت نحو 840 مليون دينار من ضمنها 687 مليون دينار تحويلات مالية شهرية للعائلات المعوزة مع الترفيع في قيمة التحويلات الشهرية من 180 دينار إلى 200 دينار.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنه يقع العمل على بعث المركز الوطني للتربية المختصة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيّنا أن هناك في تونس 2 مليون أمّي حاليا.

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