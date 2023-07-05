ماهر الجديدي: مُنعتُ من الالتحاق بعملي وسيناريو بن سلامة يتكرر معي

أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، أنه توجه كالمعتاد اليوم إلى مقر الهيئة للعمل لكنه فوجئ بوجود تعليمات من رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تمنعه من دخول المقر.

وبخصوص قرار مجلس الهيئة أمس بخصوص تأييد إعفائه من مهامه، اعتبر الجديدي أن سيناريو العضو السابق سامي بن سلامة يتكرر معه.

كما نفى الجديدي الاتهامات الموجهة له من مجلس الهيئة بارتباطه بأطراف سياسية وبخرقه لواجب التحفظ على إثر إدلائه بتصريحات صحفية كشف فيها تجاوزات ارتُكبت صلب الهيئة.

وقال الجديدي إن تعيين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري سنة 2017 كان بناءً على محاصصات حزبية داخل البرلمان بين حركة النهضة وحركة نداء تونس وبعض الأحزاب الأخرى التي كانت موجودة في مجلس النواب في 2017.

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