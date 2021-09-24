ماهر مذيوب: الغنوشي رفض التمتع بسيارتين وتبرّع بمجمل منحته في ذروة أزمة الكوفيد

أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمد المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أنه رئيس مجلس الشعب المجمد راشد الغنوشي رفض منذ انتخابه رئيسا للبرلمان يوم 13 نوفمبر 2019 وإلى 25 جويلية 2021 رفض التمتع بسيارتين موضوعة على ذمة رئيس المجلس ورفض التمتع ببدل البنزين.

وبين مذيوب بأن الغنوشي تعفف عن تحمل المجلس لمصاريف الكهرباء و الماء كما هو متعارف عليه مع أسلافه، وفق التدوينة، و تمتع فقط بمنحة رئيس المجلس التي تبرع بمجملها في ذروة أزمة الكوفيد.

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