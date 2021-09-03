ماهر مذيوب يتقدّم بشكوى للجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي

أعلن النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أنه تقدم صباح اليوم، بشكوى للجنة حقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي حول تجميد ثم تعليق عمله كمنتخب إلى أجل غير مسمى على أسس تعسفية غير دستورية.

وشدد مذيوب على أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانيين مختصة في النظر في البلاغات المتعلقة بالانتهاكات المدعى بها في مجال حقوق الإنسان والتي تثركب في حق أعضاء البرلمانيات الوطنية أثناء فترة ولايتهم البرلمانية.

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