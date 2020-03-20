ما هو الحجر الصحي العام وتفاصيل تطبيقه والقطاعات المستثناة منه ؟

ينطلق ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020، العمل بالحجر الصحي العام على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.

ويقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام او القطاع الخاص.

بالنسبة للقطاع العام، يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية:

الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.

كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في المجالات المذكورة نفسها.

كلمات البحث :الحجر الصحى;تفاصيل