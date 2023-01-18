مباحثات أمنية موسعة بين تونس وليبيا لاستكمال معالجة قوائم تشابه الأسماء

عقد مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من ليبيا وتونس يوم الثلاثاء، جلسة مباحثات موسعة لاستكمال المناقشات الرامية إلى معالجة قوائم تشابه الأسماء والقيود القائمة بالمنظومات الأمنية بشأن عدد من المواطنين الليبيين، بحسب ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي كل من رئيس الجهاز الأمن الداخلي، والقنصل العام الليبي بتونس، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير إدارة أمن المعلومات والتوثيق بجهاز الأمن الداخلي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بناء على قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رقم (591) لسنة 2022 والمعني بتشكيل لجنة للتواصل مع الجانب التونسي بخصوص معالجة قوائم تشابه الأسماء والقيودات الموجودة بالمنظومة الأمنية، واستكمالا للمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن.

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