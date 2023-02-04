مبادرة « لينتصر الشعب » تعلن عن تكوين كتلة برلمانية بـ42 نائبا

قال عضو مبادرة لينتصر الشعب زهير حمدي خلال تنظيم المبادرة الداعمة لمسار 25 جويلية 2021، إن المبادرة ضبطت كتلة برلمانية بالبرلمان القادم تتضمن 42 نائبا، وتواصل النقاش مع 16 نائبا آخرا للالتحاق بها.

وحذر حمدي مما أسماها « عمليات ضغط وهرسلة يتعرض لها النواب الجدد بالبرلمان المنتخب لنهيهم عن الالتحاق بمبادرة لينتصر الشعب وللتأثير في قراراتهم ».

ودعا النيابة العمومية للتحرك لحماية هؤلاء النواب المنتخبين، والاعلام لكشف الضغوطات « والبارونات واللوبيات التي تقف وراء هذه الهرسلة » وفق تعبيره ».

ولمح إلى أن القوى والبارونات التي هيمنت على الحياة السياسية والبرلمانية في العشرية السابقة تقف وراء محاولات الارباك وتعمل على استمالة النواب المنتخبين، مشيرا الى أن هذه القوى تعمل على حبك سيناريوهات لترذيل العمل البرلماني واخراجه في صورة لا تليق بتونس ونخبتها وبرلمانييها الجدد الذين وصلوا لسدة البرلمان دون أموال فاسدة ولا ماكينات انتخابية مشبوهة ».

وشدد على أن مبادرة لينتصر الشعب انطلقت في تكوين كتلة برلمانية مؤثرة، وستعمل خلال لقاءاتها مع الأطراف القريبة من توجهات المبادرة للتباحث بخصوص هيكلة البرلمان القادم على مستوى الرئاسة واللجان ومكتب البرلمان.

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