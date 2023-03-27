مباراة النيجر والجزائر اليوم برادس: الدخول مجاني للمشجّعين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها مساء الأحد، أنه بمبادرة من رئيس الجمهورية وضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024، وفي اطار المقابلة الرياضية التي ستجمع منتخب النيجر والمنتخب الجزائري اليوم الإثنين 27 مارس 2023 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، فقد قررت بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة :

- التعهد بخلاص معاليم استغلال الملعب الاولمبي برادس من قبل الوزارة.

- مجانية الدخول بالنسبة للمشجعين من النيجر والجزائر وأيضا تونس، وذلك دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بلادنا بأشقاءنا الافارقة.

وتنطلق المباراة بداية من الساعة الخامسة 17.00.

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