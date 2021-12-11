مبروك كرشيد يُعلن تأسيس حزب الراية الوطنية

أعلن الوزير السابق والنائب المُجمد بالبرلمان مبروك كرشيد في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، عن تأسيس حزب « الراية الوطنية » .

وأفاد البيان بأن الحزب يستند إلى روافد وطنية متعددة، ويُعلن الأعضاء المؤسسين و سائر أعضاء الحزب التزامهم التام بالعمل من أجل رفعة الراية الوطنية و ترسيخ مقومات دولة الاستقلال وقيم الجمهورية وتكريس دولة القانون، و بناء مستقبل واعد للبلاد في ظل ديمقراطية ناجزة وناجعة، يكون فيها للوطنيين و المثقفين وكافة قطاعات المجتمع دور فاعل و للشباب ريادة المستقبل.

وأعلن كرشد انطلاق نشاط هذا الحزب السياسي و الحزبي وفتح أبوابه لكل الوطنيين الصادقين ليضعوا اليد في اليد من أجل تحقيق الغد الأفضل.

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