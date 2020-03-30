مبروك كورشيد يسحب مقترح تعديل فصول من المجلة الجزائية

أعلن النائب عن كتلة تحيا تونس مبروك كورشيد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء أمس الأحد، سحب مشروع القانون المقدم من 47 نائبا والمتعلق بتعديل فصول من المجلة الجزائية.

وأكد كورشيد على أن القانون لا يمس الحريات ولا يستهدف اي مدون شريف ولا يطال الا شبكات الكذب والاشاعة المغرضة التي تلوث حياتنا جميعا، كما أنه لا يهدف إلى تحصين النواب ولا لحمايتهم .

وأشار كورشيد إلى أن قرار سحبه للتعديلات المقترحة جاء إزاء المواقف المجمعة على أن هذا المشروع يخالف كل ما تقدم وخاصة رأي الهيئة الوطنية للمحامين، فضلا إلى الوضع الراهن حاليا والخطورة الكبيرة علي امن المواطن وصحته ومعيشته وتركيزا لكل الجهود على الوباء ومخلفاته الخطيرة .

وينص فصل القانون المقترح على ان « يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات ».

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