متابعة تطبيق اتفاق الزيادات في أجور القطاع الخاص أبرز محاور لقاء الزاهي بماجول

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 بمقر الوزارة، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والضغوطات التي يمر بها الوضع الاقتصادي والمالي وانعكاساته السلبية على الواقع الاجتماعي وبحث سبل الخروج من هذا الوضع تدريجيا من خلال العمل التشاركي بين كل الأطراف الاجتماعية.

وعبّر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول عن دعم منظمة الأعراف للمسار التصحيحي و على أهمية العمل التشاركي مع الحكومة في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد.

وقد أشار الوزير إلى أهمية التشاور وتبادل الآراء و المقترحات مع كافة الفاعلين على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي لتنشيط الحياة الاقتصادية و الرفع من نسق النمو و خلق الثروة بما يساعد على تعزيز الموارد العمومية حتى يتسنى توزيعها توزيعا عادلا و يمكّن من المحافظة على المكاسب الاجتماعية و مزيد تطويرها لإتاحة فرص جديدة للتشغيل و خدمة المصلحة الوطنية.

كما تناول اللقاء متابعة تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاع الخاص الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.

وفي ختام هذا اللقاء تم استعراض التحضيرات المرتقبة لإعادة تفعيل دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع كلّ من الحكومة والمنظمة الشغيلة و منظمة الأعراف ويشكل فضاء رسميا للحوار و المفاوضات الاجتماعية.

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