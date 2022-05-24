متعهدو الرحلات في بولونيا: هناك طلبات هامة وفي تزايد على الوجهة التونسية

عقد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يومي الاحد 22 والاثنين 23 ماي 2022، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع أبرز الفاعلين في مجال السياحة ببولونيا وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها حاليا إلى بولونيا و تشيكيا بهدف مزيد تحفيز الطلب على الوجهة التونسية و تعزيز الشراكة والتعاون مع أهم الفاعلين في قطاع السياحة في البلدين.

وقد كانت له محادثات مع Pawel Niewiadomski رئيس غرفة السياحة ببولونيا ورئيس الجمعية الاوربية لوكالات الأسفار ECTA و الذي عبر عن المكانة المميزة التي تحظى بها الوجهة التونسية في بولونيا.

وأكد الوزير خلال المحادثات على جاهزية تونس لاستقبال السياح والمجهودات المبذولة لتحسين وتنويع العرض السياحي. وتم الاتفاق على تنظيم الملتقى السنوي القادم لغرفة السياحة ببولونيا بمشاركة أكثر من 180 متعهد رحلات ووكيل أسفار بولونيين بتونس.

وفي لقاءه مع أهم متعهدي الرحلات، تمت مناقشة سبل التعاون لإنجاح الموسم السياحي وامكانية تطوير عدد الوافدين على الوجهة التونسية حيث أكد الوزير على ضرورة وضع برمجة شتوية للرحلات السياحية وذلك لثراء المنتوج السياحي التونسي في جميع الجهات بالبلاد التونسية و خاصة السياحة الصحراوية والواحية والايكولوجية والسياحة الثقافية والرياضية وكذلك سياحة القولف والسياحة الاستشفائية.

وفي هذا المجال، عبر متعهدو الرحلات عن ارتياحهم لحسن الاستعداد للموسم السياحي، مؤكدين وجود طلبات هامة وفي تزايد على الوجهة التونسية.

وأجرى محمد المعز بلحسين، بالمناسبة، لقاءات صحفية مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام تم خلالها التطرق الى الخطة المعتمدة لاسترجاع نسق النشاط السياحي وتقديم أبرز التظاهرات الدولية التي ستحتضنها تونس وأبرزها القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة في شهر نوفمبر القادم.

كلمات البحث :بولونيا;رحلات;وجهة تونسية