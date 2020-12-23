متقاعدو صندوق الضمان الاجتماعي يمكنهم صرف جراياتهم من الموزعات الآلية

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنهم استعمال خدمة « سهلي جرايتي » وذلك عبر صرف جراياتهم انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي بالاعتماد على حساباتهم الافتراضية.
وأوضح البريد بأن خدمة « سهلي جرايتي » ستشمل في مرحلة أولى، المنتفعين بجرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماع المسجلين بهذه الخدمة وكذلك أصحاب أرقام بطاقات التعريف الوطنية التي تنتهي بـ 0 أو1، على أن يتم تعميمها لاحقا على كافة المنتفعين.
ودعا البريد التونسي بقية المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للتسجيل بخدمة « سهلي جرايتي » بمكاتب البريد أثناء سحب جراياتهم من النوافذ.
وذكر البريد بأن عملية سحب جرايات التقاعد من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي، تتم بصفة مجانية وسهلة ومؤمنة.
كلمات البحث :الضمان الاجتماعي;متقاعد;موزعات آلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.