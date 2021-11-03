مجاز الباب: 5 قتلى في اصطدام سيّارة أجرة بشاحنة ثقيلة

جدّ صباح اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021، حادث مرور تمثل في اصطدام سيّارة أجرة (لواج) بشاحنة ثقيلة من الخلف ممّا انجرّ عنه 05 وفيّات و03 جرحى تمّ نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وحالاتهم متفاوتة الخطورة.

وبين مصدر من الادارة الجهوية للحماية المدنية بباجة في تصريح لإذاعة شمس آف آم بأن القتلى 3 رجال وامرأتين، فارق ثلاثة منهم الحياة على عين المكان، فيما توفي اثنان فور الوصول الى المستشفى الجهوي بمجاز الباب .

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