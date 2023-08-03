مجتازون يحاولون الاعتداء على الحرس البحري بآلات حادة

أنقذت وحدات الحرس البحري 150 مجتازا للحدود البحرية خلسة، من جنسيات تونسية ومن جنوب الصحراء، كانوا قد انطلقوا صوب السواحل الإيطالية في 3 عمليات مختلفة.

وأكد المتحدث باسم الحرس الوطني في بلاغ له، أنه قد تم تجميع المجتازين في خافرة بحرية، إلا أنهم عمدوا إلى الاستعصاء وتهديد الطاقم البحري وحاولوا الاعتداء عليهم باستعمال آلات حادة.

وتمت السيطرة على المجموعة بوصول التعزيز من الحرس البحري وادخالهم إلى ميناء المهدية ومباشرة قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية .

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