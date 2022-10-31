مجدي الكرباعي: أكثر من 60 تونسيا محتجزين في مطار بلغراد بصربيا

اخر تحديث : 31/10/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مطار بلغراد

أعلن النائب السابق في مجلس الشعب عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يوم الأحد، أن أكثر من 20 تونسيا قادمين من تركيا إلى صربيا وصلت أمس إلى مطار بلغراد وعمدت السلط إلى احتجازهم في المطار .
وأكد الكرباعي أن العدد تجاوز الـ 60 شخصا محتجزين منذ يوم السبت، مشيرا إلى أنه قام بإعلام المنظمات الحقوقية و كذلك محامي و ناشط في مجال الهجرة في صربيا .
وأعرب الكرباعي عن استغرابه من عدم تدخل السلط التونسية والديبلوماسية في ظل عملية الإحتجاز القسري التي تُعدّ قانونيا جريمة.


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