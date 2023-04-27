مجدي الكرباعي: الاتحاد الأوروبي قرّر عدم منح تونس أي مساعدة مالية

أعلن النائب السابق بالبرلمان مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنّ الاتحاد الاوروبي قرر عدم منح تونس أي مساعدة مالية قبل ان تتوصل بلادنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الكرباعي إلى أنه تم إلغاء الزيارة المرتقبة لوزراء الداخلية الإيطالي و وزير الداخلية الفرنسي و وزير الداخلية الألماني و المفوضة الاوربية لشؤون Ylva Johanson و التي كانت مقررة غدًا .

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