مجدي الكرباعي: وفاة مهاجر تونسي في مركز إيواء بإيطاليا

أعلن النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، وفاة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 18 عاما في مستشفى في مدينة ميسينا الإيطالية.

وكشف الكرباعي بأن الوفاة جاءت نتيجة سقوطه من الطابق العلوي لمركز الايواء حيث تم نقله على جناح السرعة إلى قسم الانعاش بالمستشفى ليقضي 15 يوما، أين وافته المنية ليلة البارحة.

وقال الكرباعي إنّه اتصل بمدير مركز الايواء للوقوف حول ملابسات الوفاة و كان متأثرا و أكد له أنه تم فتح بحث في الحادثة كما انه تم إعلام السلط التونسية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة لترحيل الجثمان .

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