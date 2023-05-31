مجلس إدارة البنك الدولي سينظر في استراتيجية الشراكة القطرية مع تونس

سينظر مجلس إدارة البنك الدولي في 15 جوان 2023، في استراتيجية الشراكة القطرية مع تونس والتي ستُحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط من سنة 2023 إلى 2027.

وتم تعليق المناقشات حول هذه الاستراتيجية بصفة مؤقتة في 6 مارس 2023، من قبل إدارة البنك الدولي، بعد الجدل الذي أثارته قضية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.

يذكر أن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج ، كان قد أعلن في شهر أفريل 2023، أن إستراتيجية الشراكة القطرية مع تونس ستعرض بحلول منتصف جوان 2023 على مجلس إدارة البنك الدولي.

كلمات البحث :البنك الدولي;الشراكة القطرية;تونس