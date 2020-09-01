مجلس الشعب يعقد اليوم جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، بداية من الساعة التاسعة صباحا للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحة وذلك طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و142 و143 و144 من النظام الداخلي للمجلس .

وكانت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب قد أعلمت كافة الصحفيّين ووسائل الإعلام أنّه تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا وتتمثل في:

- إجبارية حمل الكمّامات الواقية.

- إلزاميّة الخضوع إلى آلات قيس الحرارة عند الدخول.

- التأكيد على التباعد الاجتماعي وتفادي كلّ مظاهر التجمّعات والاكتظاظ.

- محاولة التخفيض في عدد الوافدين على المجلس قدر المستطاع، وذلك بالاكتفاء بممثل أو اثنين فقط عن كلّ وسيلة إعلاميّة، واعتماد التداول، ويتّجه في هذا الصدد وبصفة استثنائية موافاة الإدارة العامة للإعلام والاتصال بأسماء الصحفيّين المعتمدين لتغطية الجلسة المذكورة.

كما ستعمل مصالح الإعلام والاتصال في مجلس نواب الشعب على:

- توفير البث المباشر للجلسة العامة عبر القناة الرسمية للمجلس على اليوتوب.

- البقاء على ذمّة الصحافيّين للتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة لمدّهم بكلّ المعطيات وبما يحتاجُونه للقيام بعملهم في هذا الظرف الاستثنائي.

- توفير قاعات مجهزة لمتابعة البث المباشر للجلسة العامة بهدف التقليص في عدد الحاضرين في الشُرفة المخصصة للصحافيين وممثلي المجتمع المدني.

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