مجلس الشعب ينعى محرزية العبيدي

نعى مجلس نواب الشعب في بيان له اليوم الجمعة، عضو مجلس نواب الشعب، والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي التي وافاها الأجل المحتوم إثر صراع مع المرض.

وأكد المجلس أن وفاة الفقيدة جاء بعد سنوات من البذل والعطاء والتضحية في سبيل تونس وخدمة شعبها .

ودعا المجلس الله في بيانه، أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه، وأن يرزق أهلها وذويها وكل العائلة البرلمانية جميل الصبر والسلوان.

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