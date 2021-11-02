مجلس القضاء العدلي يصدر قرارات تأديبية في حق عدد من القضاة

عقد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق لـ02 نوفمبر 2021، جلسة بمقر المجلس الأعلى للقضاء وقرر إصدار عدد من القرارات التأديبية.

وفيما يلي القرارات الصادرة عن المجلس:

أولا : إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة 09 أشهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف.

ثانيا : إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة 09 أشهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف

ثالثا :إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين 02 في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف.

ثالثا :التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف من أجل الإخلال بواجبات الوظيف.

وبتاريخ 12 أكتوبر 2021 قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تاديب إصدار القرارات التأديبية التالية:

أولا : إيقاف قاض عن العمل وإحالة الملف على النيابة العمومية في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد

ثانيا : إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة 09 أشهر في ملف واحد من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد .

ثالثا: إيقاف قاض عن العمل لمدة 01 شهر واحد في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد .

رابعا : إيقاف قاض عن العمل لمدة 01 شهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد

خامسا : إيقاف قاض عن العمل لمدة 01 شهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد

سادسا : التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد

سابعا: عدم المؤاخذة التأديبية في ملف واحد.

كما قرر مجلس التأديب بتاريخ 29 جوان 2021، إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة 09 أشهر في ملف واحد من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد.

كلمات البحث :قرارات تأديبية;قضاة;مجلس القضاء العدلي