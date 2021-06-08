مجلس القضاء العدلي يُنهي إلحاق القضاة برئاستيْ الجمهورية والحكومة والوزارات والهيئات

قرر مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء، إنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.

وأرجع مجلس القضاء العدلي قراره، إلى ما آل اليه الوضع القضائي وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.

كما جاء القرار تأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

كلمات البحث :رئاسة الجمهورية;رئاسة الحكومة;قضاة;مجلس القضاء العدلي;وزارات