مجلس الوزراء يدرس آخر الترتيبات القانونية لتوفير اللقاح المضاد لكورونا

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد، للتداول حول الإطار القانوني والترتيبي، والمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس « سارس كوف 2″ وجبر الأضرار المنجرّة عنه قبل إحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب وقت.

وأوضح رئيس الحكومة أن مشروع القانون المعروض سيمكّن عمليّا وقانونيا من الاستفادة من مساهمة آلية « كوفاكس ».

وجدّد رئيس الحكومة شكره لوزير الصحة ولكافّة أبناء القطاع الصحي على المجهودات الجبّارة لحصر الجائحة وتوفير اللقاح في الأيام القادمة.

كلمات البحث :ترتيبات;كورونا;مجلس الوزراء