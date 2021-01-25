مجلس الوزراء يصادق على إعادة تسمية بعض الوزارت وإحداث وزارتين جديدتين

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الاثنين 25 جانفي 2021، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.

وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 « كوفاكس COVAX » وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع « قافي .GAVI »

وبيّن رئيس الحكومة الأهمية القصوى لهذا المشروع خاصة في هذه الفترة التي تعرفها تونس، في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي سيمكن من الاستفادة من منظومة تمويل جزء من اللقاحات لفائدة بلادنا وذلك في انتظار التصويت عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

كما نظر المجلس في الهيكلة الجديدة للحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة في إحداث وحذف الوزارات.

وقرر مجلس الوزراء في هذا المجال:

-المصادقة على إعادة تسمية وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني بوزارة الشباب والرياضة.

-المصادقة على إعادة تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

-المصادقة على إحداث وزارة التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد التضامني والاجتماعي.

-المصادقة على إحداث وزارة الطاقة والمناجم.

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