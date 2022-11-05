مجلس الوزراء يُبدي موافقته على مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 05 نوفمبر 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

- المراسيم :

• مشروع مرسوم يتعلّق بالتمديد في مدّة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسّسات.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « بوغرارة ».

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.

- الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.

• مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.

• مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة العسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.

• مشروع أمر يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس.

• مشروع أمر يتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك قوّات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي.

• مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.

• مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بشط مريم من معتمدية أكودة بولاية سوسة.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد « أفق أوروبا » وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه.

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