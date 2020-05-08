مجلس الوزراء يُصادق على عدد من مشاريع المراسيم

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء أمس الخميس 7 ماي 2020، بدار الضيافة بقرطاج على أشغال مجلس الوزراء الذي استعرض آخر مؤشرات الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، وتدارس عددا من مشاريع القوانين والمراسيم.

واكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على ضرورة التقيد بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في إطار الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجّه ودعا إلى ضرورة الالتزام خاصة بالإجراءات الصحية في مجال النقل وحمل الكمامات بالنسبة للمواطنين المسموح لهم بالتنقل والعمل خلال هذه الفترة.

كما شدد رئيس الحكومة على أهمية تطبيق دليل الإجراءات الصحية على المؤسسات والأفراد خلال فترة الحجر الصحي وأشار إلى ضرورة العمل على احكام عودة قطاعات بيع الملابس الجاهزة والأحذية والحلاقة المبرمجة ليوم الاثنين 11 ماي 2020 مع تكثيف عمليات المتابعة والمراقبة الصحية.

وقد صادق مجلس الوزراء على:

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

كما صادق المجلس على عدد من المراسيم المتمثلة أساسا في:

-مرسوم يتعلق بالموافقة على إتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة جائحة كرونا.

- مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.

- مرسوم يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المتسوّغين لعقارات فلاحية.

- مرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.

- مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.

كما تم النظر في عدد من مشاريع الأوامر الحكومية .

كلمات البحث :مجلس الوزراء;مراسيم