مجلس الوزراء يُصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية



صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وفيما يلي المشاريع المتفق عليها:

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسّسة لوكالة الأدوية الإفريقية.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسّس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية.

كما صادق المجلس على 3مشاريع أوامر حكومية:

مشروع أمر حكومي يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم « تسوية وضعية » للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية.

مشروع أمر حكومي يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

مشروع أمر حكومي يتعلّق بتعليق آجال بعض الإجراءات الديوانية.

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