مجلس الوزراء يُصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وفيما يلي المشاريع المتفق عليها:
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسّسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسّس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية.
كما صادق المجلس على 3مشاريع أوامر حكومية:
مشروع أمر حكومي يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم « تسوية وضعية » للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية.
مشروع أمر حكومي يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
مشروع أمر حكومي يتعلّق بتعليق آجال بعض الإجراءات الديوانية.
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