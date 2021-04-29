مجلس الوزراء يُصادق على مشاريع قوانين وأوامر حكومية

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 29 أفريل 2021، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.

واستعرض المجلس في بداية أشغاله بيانا حول الوضع الصحي الحالي في ظل تواصل انتشار جائحة كوفيد-19 كما استمع رئيس الحكومة لبيان حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2021.

وصادق مجلس الوزراء بعد التداول والنقاش على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية:

مشاريع القانون:

1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل الدولي عبر الطرقات.

مشاريع الأوامر الحكومية:

1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لإنجاز الطريق الشعاعية ايكس 4 بين مفترق ملاقا وطريق ايكس 20.

2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركب اجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

4- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات.

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