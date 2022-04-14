مجلس الوزراء يُصادق على مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية

التئم صباح اليوم الخميس 14 أفريل 2022، اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة 2.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للترقية بالاختيار بعنوان سنتي 2021 و2022 وبالتنفيل في سنوات الأقدمية لسلك أعوان المصالح الديوانية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة لازمة لإنجاز الممرّ العلوي OA8 مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم وتوابعها (قسط ولاية باجة).

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد) قسط تكميلي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية من ولاية مدنين لازمة لوصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بولايتي مدنين وتطاوين (قسط ولاية مدنين تكميلي).

كلمات البحث :أوامر رئاسية;مراسيم