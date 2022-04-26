مجلس الوزراء يُصادق على مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 26 افريل 2022، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

•مشروع مرسوم يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

•مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.

•مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.

•مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.

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