مجلس الوزراء يُصادق على مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين 27 جوان 2022، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

• مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرّة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2021 – 2022.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022 – 2023.

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