مجلس الوزراء يُصادق على مشروعيْ مراسيم و9 أوامر رئاسية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الخميس 16 جوان 2022، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.

• مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الصخيرة من ولاية صفاقس.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرخمات من ولاية القصرين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان معهد الزيتونة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمناطق برج العامري وسيدي ناجي والشويقي التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة بولاية منوبة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان لازمة لمشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة قسط تونس – جلمة (جزء ولاية القيروان – معتمدية حاجب العيون) (قسط تكميلي من القطعة عدد 787 إلى القطعة عدد 838 بمثال المشروع).

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة.

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