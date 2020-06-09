العزابي: تعديل الفصل 96 تتويج لمسار كامل انتهجته تونس في مقاومة الفساد

أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، معتبرا الفصل 96، سيف القهر الذي سلّطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة.

وقال العزابي إن محمد عبّو وزير الدّولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و مكافحة الفساد قدّم اليوم أمام أنظار المجلس الوزاري مقترح تعديل للفصل 96، فصادق عليه مجلس الوزراء، مؤكدا أننا بذلك « أحرزنا خطوةً ثورية في مسار إصلاح الإدارة » .

كما أكد العزابي بأن تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة هو تتويج لمسار كامل انتهجته الدّولة التونسية في مقاومة الفساد، مسار يضمن المحاسبة ولكن يحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ بحسن نيّة والفاسد عن سبق تعمّد.

وينص الفصل 96 في نسخته القديمة على ما يلي:

« يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما. »

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