مجلس الوزراء يُصادق على 3 مشاريع قوانين و07 مشاريع مراسيم

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمس الثلاثاء 09 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء والذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والأوامر الحكومية، وتناول الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وثمـّن رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بمختلف مراحلها وجهود كل الأطراف المتدخلة، مؤكدا على إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضيه من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الأولوية وعلى تنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية لتلبية الانتظارات الحقيقية للمواطن في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.

وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على 03 مشاريع قوانين :

◾ مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية

◾مشروع قانون يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد.

◾مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

كما صادق المجلس على 07 مشاريع مراسيم :

◽مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.

◽مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 04 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس « كوفيد-19″ عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.

◽مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا « كوفيد-19″.

◽مشروع مرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

◽مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا « كوفيد-19″.

◽مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

◽مشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي

وصادق مجلس الوزراء على 04 مشاريع أوامر حكومية :

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