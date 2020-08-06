مجلس الوزراء يُقرّ وجوبية حمل الكمامات في عدد من الفضاءات

التئم صباح اليوم الخميس 06 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري تحت إشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وجدّد رئيس الحكومة في مستهل المجلس التعبير عن تضامن تونس حكومة وشعبا مع الشعب اللبناني بعد المصاب الجلل الذي حل به إثر الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت أول أمس الثلاثاء مثمنا الهبة والتعاطف الشعبي التونسي مع الشعب اللبناني في محنته.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تشديد اليقظة والحذر في متابعة تطور الوضع الصحي في علاقة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس « كورونا » الوافدة.

وثمّن المجلس أعمال قاعة العمليات لمتابعة تطور الوضع الصحي واشغال اللجنة العلمية في وزارة الصحة .

كما أقر الفخفاخ وجوبية حمل الكمامات في فضاءات يتم ضبطها بقرار من وزير الصحة إضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس بضرورة التوقّي من العدوى.

وأكد المجلس على مزيد اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الهجرة السرية وتشديد التتبع والردع ضد الشبكات التي تنظم هذه العمليات.

وثمن المجلس مجهودات مختلف المتدخلين من قوات عسكرية وأمنية وحماية مدنية ومجتمع مدني ومواطنين لمواجهة موجة الحرائق التي شهدتها البلاد مع التأكيد على ضرورة اليقظة وتشديد الرقابة ومعاقبة مرتكبي جرائم حرق الغابات والمحاصيل.

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