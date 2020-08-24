مجلس الوزراء يُقيل شوقي الطبيب وينظر في مشاريع أوامر حكومية

إنعقد اليوم الاثنين 24 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وتم التداول خلال مجلس الوزراء في:
-مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 17من القانون عدد 21لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية.
-كما تم التداول في مشاريع الاوامر الحكومية التالية:
-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و صيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31لسنة 2020المؤرخ في 10جوان 2020و المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل و المتعاملين معها و في مابين الهياكل .
-مشروع امر حكومي يتعلق بإجراءات التغطية الاجتماعية للاطارات المسجدية .
-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و إجراءات إسناد وسحب العلامة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي التضامني وسحبها .
كما تقرر أثناء المجلس إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب.
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