مجلس الوزراء يُوصي بإجبارية حمل الكمامات والحث على الصرامة في تطبيق ذلك

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص لتقييم الوضع الصحي في ظل تداعيات أزمة الـ »كورونا » .

واكّد رئيس الحكومة في مستهل المجلس أن الوضع الوبائي يتطور بشكل كبير في العالم وفي تونس، مذكرا في هذا الإطار بأبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والهادفة لمزيد تشديد المراقبة في استقبال الوافدين من الخارج والرفع من إجراءات التوقّي في عدد من المنشآت كالمطارات والموانئ والمستشفيات واتخاذ إجراءات استثنائية في عدد من الجهات كقابس والقيروان وسوسة والكاف.

ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد تنسيق العمل بين كل المتدخلين من الوزارات والجماعات المحلية والسلط الجهوية والصحية بغرض تطويق حلقات العدوى المحلية والتحلي باليقظة والحذر وعدم التراخي، مشددا على انفاذ القانون على الجميع والصرامة في تطبيق الإجراءات المتخذة.

وأوصى المجلس في أعقاب أشغاله بـ:

- ضبط استراتيجية اتصالية تقوم أساسا على توعية المواطنين بخطر عودة انتشار الفيروس وحثه على التقيد واحترام الإجراءات الصحية.

- تطبيق قرار اجبارية حمل الكمامات والحث على الصرامة في تطبيقه على الجميع.

- تحيين البروتوكولات الصحية الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية.

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