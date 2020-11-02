مجلس هيئة الاتصال السمعي البصري يقرر تقديم قضية ضد قناة الزيتونة

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الإثنين، تقديم قضيّة ضدّ القناة التّلفزية الخاصة « الزّيتونة » بتهمة « التّحريض على العنف » ضدّ الصحفي وصاحب موقع « كابيتاليس » رضا الكافي.

وقال عضو الهيئة هشام السنوسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ هذه القناة غير قانونية ومرفوع ضدّها عدد من القضايا من بينها قضايا رفعتها الحكومة السابقة بسبب تجاوزات كثيرة ارتكبتها القناة، مشيرا إلى أنها تعمل « بشكل غير قانوني ودون ترخيص ».

ودعا السنوسي القضاء إلى القيام بدوره والبتّ في القضايا المرفوعة وعدم تكريس عقليّة الإفلات من العقاب خاصّة وأن يوم 2 نوفمبر يوافق « اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين » معبرا في هذا السياق عن اسفه « لعدم وجود رجع صدى للقضايا المرفوعة ضدّ هذه القناة ».

وكان الإطار الأمني المتقاعد هشام المدب قد انتقد مساء أمس في برنامج تلفزي بقناة « الزيتونة » طريقة تناول عدد من وسائل الإعلام (شمس أف أم، وقناتي « الحوار » و »التاسعة » الخاصتين) لاسيما موقع « كابيتاليس » وصاحبه رضا الكافي لحادثة قتل الأستاذ في فرنسا على يد ارهابي شيشاني، معتبرا أن ما نشره الكافي حول هذه الحادثة يعد « تحريضا ودعوة الى الاقتتال الداخلي ».

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