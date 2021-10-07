مجلس هيئة الانتخابات يُصادق على رزنامات الانتخابات الجزئية في عدد من البلديات

صادق مجلس الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه، على الرزنامات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجزئية في عدد من البلديات التي حلت مجالسها.

كما تمت المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة للفترة 2022- 2024 وعلى وثيقة العمل المنبثقة عن أشغال اللجنة القانونية المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإتحاد العام التونســــــي للشغل المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2021.

كما تم الاستماع إلى تقريرين حول السنة المالية والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، قدمهما مراقبو الحسابات المكلفون بنظام الرقابـــــة الداخلية و تمت على أساسهما المصادقة على التقرير المالي والقوائم المالية لسنة 2020 .

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