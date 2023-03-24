مجلس وزاري حول ملف الهجرة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الجالية الافريقية المقيمة بتونس.

وتناول المجلس طبيعة الإبلاغات التي يتم تلقيها على الرقم الأخضر لكل وزارة معنية، والموضوع على ذمة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين على التراب التونسي وتفاعل مختلف الوزارات لتوجيههم والمعالجة الحينية للإشكاليات التي تواجههم.

وبالمناسبة، استعرضت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، واقع وخصائص حالات الاتجار بالأشخاص المسجلة بتونس لا سيما بالتزامن مع تطور تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على تونس بين ستني 2010 و2022، مؤكدةً على أن الدولة التونسية تقدم الدعم غير المشروط لضحايا الاتجار مهما كانت أصولهم ووضعهم، مع احترام سلامتهم الجسدية والنفسية وضمان سرية وحماية بياناتهم الشخصية.

وتناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، أبرز التظاهرات الثقافية والرياضية التي تم تنظيمها لفائدة الطلبة الأجانب من افريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون إحداث الوكالة التونسية للإعلام والتوجيه والخدمات الموجهة إلى الطلبة الاجانب.

في السياق ذاته، استعرض وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش أبرز التظاهرات الرياضية والشبابية التي ستنظمها الوزارة بمشاركة الشباب من افريقيا جنوب الصحراء المقيمين بتونس، معلنًا في ذات السياق عن تنظيم النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية، التي ستحتضنها مدينة الحمامات خلال شهر جوان 2023.

وتيسيرًا للإجراءات الإدارية لا سيما المتعلقة بالسفر، كلف المجلس وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإعداد خارطة طريق لتنفيذ مشروعي التأشيرة الإلكترونية وشهادة الإقامة البيومترية.

من جانب آخر، تطرق المجلس إلى تزايد عمليات اجتياز الحدود خلال السنوات الأخيرة وتطور أعداد قوارب الهجرة، مستعرضا، في هذا الخصوص، المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وحدات الحرس البحري وجيش البحر من أجل تأمين عمليات الإنقاذ في عرض البحر.

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